Des clôtures virtuelles testées à Chaumes-en-Brie

Quaak, l’exploitation agricole familiale de Chaumes-en-Brie, teste, depuis quelques mois, des clôtures virtuelles élaborées par la société norvégienne Nofence. Quaak est une exploitation de polyculture-élevage de bovins (race limousine) et productrice de bioénergies (photovoltaïque et méthanisation). Elle expérimente ce système de clôtures virtuelles sur un lot de onze animaux. L’intérêt de ce dispositif est de positionner les bêtes à un endroit donné sans avoir à gérer d’enclos physiques et dans des zones jusqu’alors non pâturées. Concrètement, la zone à pâturer est programmée en quelques clics sur son smartphone. Chaque bovin est équipé d’un collier muni d’un GPS et de panneaux solaires. Un son se déclenche dès qu’il s’approche de la clôture virtuelle. Le prix d’un collier est de 300 euros.