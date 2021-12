Des “Chèques Promo” à Montereau

Les “Montereau Chèques Promo” sont des bons d'achats bonifiés de 50 % par la ville de Montereau. D'une valeur de 15 euros, ils sont vendus 10 euros pièce et sont utilisables chez les commerçants depuis le 30 novembre 2020 et jusqu'au 30 juin 2021. Pour cette opération, 10 000 chèques ont été émis. Un client peut acheter un maximum de 20 chèques par commerçant et dans autant de commerces qu'il le souhaite. Ces chèques sont encore en vente jusqu'au 19 décembre.