Des centres de vaccination éphémères en août

Des opérations de vaccination éphémères (sans rendez-vous) vont ainsi venir compléter l'offre des centres pérennes. Ces opérations se dérouleront aux endroits suivants :

- Noisiel (gymnase, 30, cours des Roches) : 22 et 29 août.

- Moissy-Cramayel (rue de la Fédération, derrière la Rotonde) : 19 et 20 août.

- Claye-Souilly (centre commercial, route N3) : 21 et 22 août.

- Moret-Loing-et-Orvanne (Maison des associations, 7, rue du port Veneux-les-Sablons) : 23 et 24 août.

- Lieusaint (centre commercial Westfield Carré-Sénart, 3, allée du Préambule) : 26, 27 et 28 août.

- Mitry-Mory (salle Jean Vilar, avenue Jean-Baptiste Clément) : 31 août.

- Mary-sur-Marne (Pyramide, 6 bis, route de la Ferté-sous-Jouarre) : 31 août et 1er septembre.

Quant aux centres de vaccination permanents, notamment ceux de Fontainebleau et de Disneyland Paris, ils restent ouverts durant tout le mois d'août.

Renseignements : www.sante.fr.