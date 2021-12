Des caméras thermiques à Roissy pour détecter les porteurs du Covid-19

La caméra permet d'identifier dans le flot de voyageurs, après récupération de leurs bagages, les passagers présentant une température supérieure à 38 degrés, en marquant le contour du visage, flouté, d'un cadre rouge. La température est ensuite confirmée avec un thermomètre sans contact et le voyageur conduit au service médical d'urgence de l'aéroport où son éventuelle contamination pourra être testée. ADP a acheté 12 caméras de ce type déployées dans un cadre fixé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) "pour convaincre chacun que le transport aérien est un transport sûr", a commenté Edward Arkwright, le directeur exécutif de Groupe ADP.

"La sécurité sanitaire c'est la succession de mesures de contrôle, de vigilance qui permet de créer un environnement contrôlé et de confiance", a expliqué le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari au cours d'une visite de l'aéroport. Quarante distributeurs sans contact de gel hydroalcoolique ont été installés dans l'aéroport, où le port du masque est obligatoire. Partout des marquages au sol invitent les voyageurs à garder les distances entre eux. Aux postes d'inspection filtrage, les palpations sont limitées au strict minimum et les bacs, réservés aux effets des voyageurs, sont systématiquement désinfectés.