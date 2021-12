Des boîtes à livres installées à Chelles

Sept boîtes à livres ont été installées à différents endroits de la commune : Parc du Souvenir, quartier Chantereine et à proximité de chaque Espace de proximité et de citoyenneté. L'originalité de cette mesure tient dans le fait que ces boîtes seront alimentées régulièrement par le Sietrem (Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des résidus ménagers) avec des livres récupérés en déchetterie. Quand recyclage et culture font bon ménage…