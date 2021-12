Des bénévoles confectionnent des surblouses pour les soignants

Cette chaîne humaine et solidaire n'est pas près de se briser. Les deux maillons forts s'appellent Delphine Lajnef, employée à la mairie de Ponthierry, et Yoann Paddy, patron d'un pub à Chailly-en-Bière. Delphine a initié le mouvement il y a près de trois semaines et Yoann l'a relayé avec un bel enthousiasme. « Au départ, on était 10 bénévoles, aujourd'hui, on est plus de 150 », se félicite-t-il. Le pari était pourtant loin d'être gagné…

Avec la fermeture des jardineries, la collecte de voile d'hivernage se révèle, en effet, compliquée. Le don de 100 rouleaux par le magasin Carrefour de Villiers-en-Bière a dynamisé les énergies et le bouche-à-oreille a fait le reste. Le réseau de bénévoles s'est ainsi étendu jusqu'à Lieusaint en passant par Melun et Cesson. Des maraîchers de Chailly-en-Bière ont aussi apporté leur écot et deux sites de confection ont été ouverts à Ponthierry et à Villiers baptisés joliment les Fées de son mieux et les Petites Mains.

Pour financer l'achat des fournitures, une cagnotte en ligne a été lancée avec à la clé 2 500 € récoltés. Tous ces efforts ont été récompensés lundi dernier avec la livraison de près de 1000 surblouses (ainsi que des masques artisanaux) au centre hospitalier de Melun. Une distribution a été aussi organisée dans les maisons de retraite d'Arbonne-la-Forêt et de Boissise-la-Bertrand, au Centre de rééducation fonctionnelle Ellen Poidatz et à l'unité ambulatoire Covid-19 de Saint-Fargeau-Ponthierry.

Contact : 01 60 65 20 15 et 06 15 07 51 55