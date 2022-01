Des avantages dans les lieux culturels avec le Pass Navigo

Réductions, gratuité, invitations aux vernissages au musée ou avant-premières au cinéma : le Pass Navigo va se transformer en pass culture. Plus de 300 lieux culturels franciliens sont parties prenantes de ce dispositif. La Région Île-de-France a pris cette décision dans le but de relancer la culture et le tourisme fortement impactés depuis bientôt deux ans par la crise sanitaire. En Seine-et-Marne, 26 sites culturels sont partenaires.

Musée de La Gendarmerie (Melun), musée de la Grande Guerre (Meaux), Coulommiers Pays de Brie, théâtre Sénart (Lieusaint), cinéma Le Confluences (Varennes), cinéma Jean Gabin (Champagne), musée de la Préhistoire (Nemours), château de Nemours, cité médiévale (Provins), cinéma Les 4 vents (Brie-Comte-Robert), La Ferme du Buisson (Noisiel), cinéma Le Concorde (Mitry-Mory), château de Fontainebleau, cinéma Apollo (Pontault-Combault), cinéma La Bergerie (Nangis), cinéma La Coupole (Combs-la-Ville), château de Champs-sur-Marne, théâtre de Chelles, cinéma La Rotonde (Moissy-Cramayel), musée Bourdelle (Egreville), musée départemental (Barbizon), le PanoraMagique (Disneyland Paris, Chessy), File 7 (Magny-le-Hongre), musée de la Seine-et-Marne (Saint-Cyr-sur-Morin), château Rosa Bonheur (Thomery), musée Stéphane Mallarmé (Vulaines-sur-Seine).