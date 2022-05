Des ateliers solidaires de réparation dans les gares

Cette action innovante allie solidarité, écologie, lien social et intermodalité. Elle permet aussi de sensibiliser et d’accompagner les voyageurs vers un parcours “bas carbone“. Des ateliers de réparation collaboratifs sont ainsi proposés jusqu’en octobre prochain dans 28 gares franciliennes desservies par 12 lignes de train et RER. Au total, ce sont 269 ateliers de réparation de vélos gratuits qui seront mis en place en partenariat avec les associations Solicycle, Véloservices et M2IE.

En se formant à l’entretien, les voyageurs peuvent découvrir les bases de la réparation vélo et devenir ainsi plus autonomes en évitant certaines petites pannes du quotidien. A noter que les trois associations retenues s’inscrivent dans une démarche de recyclage, de réemploi et d’économie circulaire. En effet, elles proposent à la vente un parc de vélos réparés et des pièces détachées issus de dons et du recyclage. En 2021, ce sont plus de 1 200 vélos de voyageurs et riverains qui ont pu être ainsi réparés.

Mieux accompagner les publics éloignés de l’emploi en leur permettant de reprendre une activité ou de se former à un nouveau métier, c’est aussi l’une des ambitions de ces ateliers solidaires réalisés sous forme de chantiers d’insertion. Pour chaque atelier, rendez-vous de 16 heures à 19 heures sur le parvis de chaque gare.

Le calendrier : Villeparisis (30 mai, 13 et 27 juin, 11 et 25 juillet, 5 et 19 septembre, 3 et 17 octobre), Chelles (10 et 24 juin, 8 et 22 juillet, 9 et 23 septembre, 7 et 14 octobre), Emerainville-Pontault-Combault (9 et 23 juin, 7 et 21 juillet, 8 et 22 septembre, 6 et 13 octobre), Vaires-sur-Marne : 8 et 22 juin, 6 et 20 juillet, 7 et 21 septembre, 5 et 12 octobre).