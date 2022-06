Des ateliers développement durable à Noisiel

Des associations et des organismes, spécialisés dans le retraitement des déchets, proposeront une collecte d’objets électriques et électroniques. Un atelier réparation sera mis en place, afin de lutter contre l’obsolescence programmée et de redonner vie aux petits appareils ménagers. Pour participer à cet atelier, les intéressés sont invités à s’inscrire sur (www.ville-noisiel.fr) pour préciser les appareils qu’ils amèneront et prévenir ainsi les bénévoles qui effectueront les réparations.

D’autre part, une animation sur la nutrition donnera d’utiles conseils, tandis que la Maison intercommunale de l’insertion et de l’emploi présentera un atelier solidaire de réparation de vélo. Il sera couplé avec un circuit pour apprendre à circuler de manière plus sûre et à entretenir son matériel. Enfin, le public pourra jouer sur place à la Fresque du climat en format quiz pour comprendre les enjeux du dérèglement climatique de façon ludique.

Place Gaston-Defferre, Noisiel (14 heures-17 heures). Renseignements : 01 60 37 73 14 ou developpement.durable@mairie-noisiel.fr.