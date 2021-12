Des animations au Mée-sur-Seine du 7 juillet au 27 août

Initiations sportives, balades contées, sorties et visites, ateliers cuisine, bootcamp, marches, créations manuelles, trottinettes : toutes ces activités seront complétées par quatre semaines à thème dans le parc Fenez du 12 au 23 juillet et du 16 au 27 août. La journée de lancement est prévue le 10 juillet de 15 heures à 22 heures dans le parc Fenez où des soirées seront également organisées les vendredis 16 et 23 juillet, 20 et 27 août.

Quant à l'association ZPND, elle s'installera de nouveau durant tout l'été au 19, rue du 8 Mai 1945 dans le cadre de ‘'Le Mée Bonheur''. Dans ce lieu de divertissement artistique et culturel, vous pourrez participer à des ateliers, des événements, des soirées, du gaming, des rencontres et des braderies.

Renseignements : www.le-mee-sur-seine.fr.