Des “Ambassadeurs de la réussite“ à Montereau

Adopté en fin d’année dernière dans le cadre du service municipal “Carrefour de la réussite”, ce dispositif a connu un premier temps fort le 1er octobre. Une rencontre a été, en effet, organisée entre les 10 “Ambassadeurs de la réussite” nommés (voir encadré) et des jeunes de la ville. Ce fut l’occasion d’un moment d’échange et de convivialité et d’expliquer le rôle de ces représentants.

Un “Ambassadeur de la réussite” est donc un porte-parole volontaire auprès des Monterelais. Il s’engage à partager et transmettre l’histoire de sa vie, son parcours, son accomplissement personnel et professionnel, afin d’infuser auprès des jeunes publics l’idée qu’il est possible, quel que soit son milieu social d’origine, de construire sa propre trajectoire. Ces dix ambassadeurs constituent autant de profils qui ont pris des chemins différents, ont suivi des filières distinctes et ont forgé leurs propres parcours pour s’accomplir et réaliser leurs rêves.

Parallèlement, une ambassade numérique vient d’être créée et est disponible sur le site de la ville. En un clic, elle permet d’accéder aux biographies, photos et interviews vidéo complètes des dix ambassadeurs monterelais, mais aussi de connaître les dates des futures rencontres.

« Nous avons tous besoin d’avoir quelqu’un qui nous motive et nous ouvre la voie de la réussite. Nos ambassadeurs seront une inspiration pour notre jeunesse », explique Audrey Sainte-Rose, conseillère déléguée au Conseil des jeunes de Montereau.

« Rien ne vaut la valeur de l’exemple et rien ne vaut l’exemple de celle ou celui en qui l’on se projette », ajoute James Chéron, maire de Montereau. « Les “Ambassadeurs de la réussite” sont la démonstration de la réussite et de l’altruisme. Bravo et merci à eux. »

www.montereau77.fr