Des agents de nettoyage en grève à l’hôtel Newport Bay Club

Ils dénoncent notamment le sous-effectif et la surcharge de travail depuis la réouverture du parc d’attractions le 17 juin. Selon un délégué CGT, environ 150 agents permanents se sont déclarés grévistes sur les 180 que compte l’hôtel Newport Bay Club qui est en contrat pour

le nettoyage avec la société Atalian Sogepark. « L'ambiance est vraiment tendue. J'ai assisté à trois rencontres avec la direction qui n'ont rien donné », a déclaré, le 15 octobre, Malamine Ndiaye, secrétaire général FO Propreté IDF. « La direction invite de nouveau les organisations syndicales à se réunir autour d'une table pour trouver une solution qui rassemble, acceptable pour tout le monde, et non qui divise les salariés », a indiqué à l'AFP un porte-parole de la direction de l’entreprise de nettoyage. De son côté, la fédération FEETS-FO précise qu'un agent se retrouve désormais contraint à nettoyer 27 chambres pendant son service. « Certains salariés de Disney et de l'extérieur ont été réquisitionnés pour faire le nettoyage des chambres de l'hôtel », assure, pour sa part, la CGT, qui indique avoir saisi l'inspection du travail.