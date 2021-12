Des actions contre les rodéos

Un jeune motard, provoquant les forces de l'ordre, a percuté violemment un véhicule de police, se blessant grièvement à la jambe, et blessant également un agent de la police nationale.

Avec la publication de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés et aggravant les sanctions encourues par ces délinquants de la route (jusqu'à 30 000 euros d'amende et deux ans de prison).



Les rodéos motorisés, comportement aussi bien urbain que rural. Ces infractions délibérées, commises le plus souvent à grande vitesse, sans casque, voire sans permis, notamment sur des motos ou des quads parfois volés, relèvent, selon la préfecture, « ni plus ni moins que de la mise en danger délibérée de la vie d'autrui ».



Durant la période de confinement, les rodéos n'ont pas cessé, aussi bien au sein des quartiers sensibles (en particulier sur le secteur de Melun) qu'en zone rurale. Entre le 16 mars et le 18 mai, la gendarmerie nationale a ainsi reçu 174 appels de particuliers se plaignant de rodéos à proximité de leur domicile, contre 73 sur la même période l'année dernière. Plusieurs opérations sont prévues dans ces prochains jours par la police nationale, visant particulièrement ces secteurs.



Les forces de l'ordre ont été particulièrement attentives à ne pas laisser le phénomène se développer et à sanctionner durement ceux qui s'y livraient. Ainsi, depuis le début du confinement, ce ne sont pas moins que 67 opérations dédiées à cette forme de délinquance qui ont été déployées en Seine-et-Marne (33 en zone police et 34 en zone gendarmerie).

A cette occasion, 150 infractions ont été relevées (115 par la police nationale, 35 par la gendarmerie nationale) et 44 véhicules (26 et 19) ont été saisis (des motos et des quads essentiellement, mais aussi plusieurs voitures et même un utilitaire).