Des accidents en forte hausse au premier semestre

Sur les routes seine-et-marnaises, 50 % des personnes décédées sont des piétons, des cyclistes ou des motocyclistes. C’est pour tenter de sensibiliser les usagers de la route les plus vulnérables à cette accidentalité en hausse que la Préfecture de Seine-et-Marne a organisé un contrôle routier, le 26 juillet, dans le centre-ville de Melun. Notamment aux abords de la gare SNCF. Cette opération de prévention s’est déroulée en présence du préfet, Lionel Beffre.

Il est vrai que les chiffres provisoires au premier semestre 2022 ne sont pas bons. En effet, de janvier à juin, sur les 26 personnes tuées, 13 sont considérées comme des usagers vulnérables (six motocyclistes, six piétons et un cycliste). Ce premier semestre s’est ainsi conclu par une forte hausse du nombre d’accidents (+ 56 %)

et du nombre de blessés (+ 48 %). Sur la même période, le nombre de personnes tuées a également augmenté avec 23 décès, contre 21 en 2021.

Sachant qu’un accident peut avoir plusieurs origines, les deux principales causes des 22 accidents mortels déplorés lors du premier semestre sont un excès de vitesse ou une vitesse inadaptée (11 cas) et une consommation d’alcool (4 cas). À noter que le mois de juin aura été particulièrement meurtrier avec sept décès constatés. L’inattention est la première cause d’accidents corporels (97 cas). Viennent ensuite la vitesse (77 cas), puis les priorités (46 cas) et l’alcool (38 cas).

Au cours de ce premier semestre, le bureau sécurité routière de la préfecture de Seine-et-Marne a participé à 35 actions de sécurité routière. Parmi celles-ci, neuf ont concerné le risque routier professionnel, six à destination des jeunes, des étudiants et des lycéens, six en direction des deux roues motorisés et enfin huit ont été en lien avec le partage de la voirie.