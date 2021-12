Derniers jours pour s'envoler en plein air à Meaux

Engagé dans une démarche stratégique d'attractivité économique nouvelle autour de la filière de sous-traitance aéronautique et aéroportuaire, le Pays de Meaux accueille actuellement l'exposition “Des ailes et des hommes”.

Trois lieux du territoire meldois sont dédiés à l'événement. Au Centre commercial Les Saisons de Meaux “Des Ailes et des Hommes” propose à un large public de découvrir les femmes et les hommes de l'armée de l'Air et leurs matériels. Simulateurs de vol, siège éjectable de démonstration, cabines du jeu “Alphajet“… Le public peut s'essayer à de nombreux appareils de simulation. En complément, le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux présente une exposition consacrée au « capitaine Georges Guynemer, as de la Première Guerre mondiale » et figure emblématique de l'armée de l'air. Enfin, sur la place Henri IV à Meaux, la ville propose aux visiteurs de s'installer aux commandes d'un Mirage 2000. Les nombreux métiers de l'armée de l'Air sont aussi à découvrir auprès des aviateurs de ce corps d'armée.

Enfin, un meeting aérien sur l'aviation durant la Grande Guerre, organisé à l'aérodrome de Meaux-Esbly le 24 juin, est prévu pour clore ce mois de l'aviation. Quelque 30 000 personnes sont attendues par l'association des Ailes du pays de Meaux pour cette « grande fête aérienne du centenaire ».

Meaux fait décoller sa stratégie

« Cette stratégie du Pays de Meaux s'appuie autant sur les partenaires institutionnels et les centres de formation, que sur les entreprises industrielles franciliennes qui sont depuis l'origine au cœur du projet. Celui de faire du Pays de Meaux la base arrière des aéroports, avec des formations qualifiantes sur les métiers en tension et manquants sur les aéroports et autour de l'avion », indique la collectivité.

Et Jean-François Copé de conclure : « pour assurer la bonne promotion de notre projet d'agglomération il est important pour le Pays de Meaux, d'accueillir des expositions de qualité comme celle de l'armée de l'air avec “Des ailes et des hommes” nous espérons faire décoller nos intentions auprès des publics. »