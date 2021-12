Dernière semaine pour le Festival du patrimoine

Elle abrite le musée vivant du chemin de fer, présentant une collection de matériel roulant exceptionnelle. Le site est revisité pour l'occasion par des plasticiens et agrémenté de nombreux événements :

Mardi : visite patrimoniale « Le rail et l'usine : quels patrimoines en Seine-et- Marne », par Nicolas Pierrot de 14h-15h30, visite « du savoir fer » des héritiers des cheminots vaporistes de 14h à 18h, repas participatif et projection du film « La chambre des officiers » à 19h30 (réserver)

Mercredi : atelier des P'tits débrouillards et atelier monotype, 10h-12h et 14h-16h, visite libre du musée de 16h à 19h

Jeudi : visite du « savoir fer » et atelier des P'tits débrouillards de 14h à 17h, balade musicale en calèche de 17h à 19h45 (places limitées)

Vendredi : visite du village de Saint-Loup de Naud et de son église par l'association des Après-midi de Saint-Loup, 11h et 14h, découverte du festival Land Art de Savins de 17h à 19h30 (parcours artistique et pédagogique)

Samedi : visite du « savoir-fer » de 11h30 à 18h, spectacle Nomos et les rémouleurs (concert par douze violoncelles et spectacles de marionnette géante)

Dimanche : découverte contée du site entre 14h et 15h30 et à 16h

Château de Jossigny, 1 rue de Tournan, Jossigny. Animations gratuites et ouvertes à tous (public familal). Programme complet sur seine-et-marne.fr/rubrique emmenez-moi. Réservation : affaires-culturelles@departement77.fr et au 01 64 87 37 54