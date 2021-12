Dépôts sauvages d'ordures : le Pays de Meaux va acheter 30 caméras de vidéosurveillance

C'est un véritable fléau départemental. La communauté d'agglomération du Pays de Meaux (CAPM) et son président Jean-François Copé ont décidé de le combattre. En 2021, l'agglomération va ainsi faire l'acquisition de 30 caméras de vidéosurveillance qu'elle mettra à la disposition des communes victimes de ces incivilités. Ces appareils, légèrement plus gros que des téléphones portables, permettent de détecter les mouvements, d'enregistrer des images et de les stocker. Des tests ont été effectués cette année durant laquelle 700 tonnes de déchets abandonnés ont été ramassés aux frais des collectivités (150 000 euros dépensés environ).