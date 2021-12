Depolia et Big Bennes : solutions pour tous vos déchets

Tout se recycle, ou presque. Big Bennes et Depolia sont les deux sites agréés du Département dédiés à la valorisation et au recyclage de tous vos déchets. Ces entreprises louent des bennes et s'adressent aussi aux professionnels pour les déchets spéciaux tels que les véhicules hors d'usage, les métaux ou l'amiante.