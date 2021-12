Dépistage Covid : tests gratuits pour le grand public à Melun

Installé dans la cour de l'Hôtel de Ville, ce centre de dépistage éphémère permettra d'accueillir une cinquantaine de personne par créneau. Les équipes du Samu 77 et de l'Hôpital de Melun prendront en charge les patients pour effectuer un test par PCR consistant en un prélèvement naso-pharyngé à l'aide d'un écouvillon (grand coton-tige) inséré dans le nez. Inutile de venir avec une ordonnance, celle-ci sera réalisée sur place par le médecin.

A la suite du test, les résultats seront communiqués entre 24 et 72h sur une plateforme web confidentielle (le patient obtiendra les codes par sms lors de son test). Afin de réaliser un maximum de tests, l'opération se déroulera sur trois trois jours et inclura des tests en soirée à destination des personnes qui travaillent.

Mercredi 3 juin 2020 - 9h-13h

Jeudi 4 juin 2020 - 16h-20h

Vendredi 5 juin 2020 - 9h-13h



Le port du masque est obligatoire pour se rendre au test de dépistage ainsi que la présentation de la carte vitale.



Le Groupe Hospitalier Sud Ile-de-France organise le dépistage en mettant à disposition un médecin, deux infirmiers diplômés d'État.



La Ville de Melun accueille l'opération dans la cour de l'Hôtel de Ville en installant un dispositif de qualité : barnums et matériel technique, agents d'accueil...



Un médecin du Samu 77 sera disponible sur place, durant les trois jours, pour prescrire ou intervenir en cas de besoin, prodiguer des conseils et des explications aux patients.