Département : un million d'euros alloué à l'Orée de la Brie

Initié par le Conseil départemental pour apporter une aide financière aux projets locaux (construction d'équipements, rénovation de voirie, aménagements paysagers), le contrat intercommunal de développement (CID) signé avec l'Orée de la Brie atteint 1,067 million d'euros.

La part allouée par le Département à la communauté de communes s'élève à près de 640 000 euros pour sept projets. Le CID prévoit notamment l'agrandissement d'une salle multisports à Chevry-Cossigny (coût total estimé à 2 millions d'euros), la mise en place d'un nouvelle signalétique en entrée de territoire, la création d'un mur d'escalade, la requalification de la piste cyclable Brie – Chevry et de la contre-allée de la RN19 à Servon (coût total estimé à 735 000 euros), la réorganisation de la circulation dans la rue du Général Leclerc à Brie-Comte-Robert et l'étude sur la fin du programme de liaisons douces.

La part restante (427 000 euros) est allouée aux opérations sous maîtrise d'ouvrage communale concernant 11 projets. À Brie-Comte-Robert, est prévue la rénovation du groupe scolaire Pasteur (coût total estimé à 1,6 millions d'euros) et la création d'une ludothèque (coût total estimé à 471 000 euros).

A Servon, le CID prévoit l'agrandissement d'un centre de loisir (coût total estimé à 400 000 euros), l'aménagement d'un local archives, de la route de Férolles, et d'un parc paysager.

A Chevry-Cossigny, l'Orée de la Brie prévoit des études de réhabilitation de la salle polyvalente, la réhabilitation de la maison des jeunes, création d'une aire de jeux pour enfants, l'aménagement des allées du cimetière, et la requalification des voiries et des trottoirs du quartier du Moulin.

Qu'est-ce qu'un CID ?

• ce contrat remplace les anciens projets de territoire ;

• il s'adresse aux intercommunalités à fiscalité propre ;

• les communes et syndicats de plus de 2 000 habitants peuvent toutefois y prétendre, en accord avec leur intercommunalité et le Département ;

• il est négocié directement avec chaque intercommunalité en se basant sur un diagnostic territorial ;

• il permet d'accompagner les projets d'investissement ;

• il propose un taux de subvention jusqu'à 40 % (50 % pour les projets HQE) ;

• le contrat est signé pour trois ans.