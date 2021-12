Département : Trophée Zéro phyt'eau

Jean Dey, premier vice-président du Conseil général 77, chargé de l’Environnement et du Développement durable, a remis (photo) les trophées aux communes lauréates à l'issue de la Conférence de l'Eau, organisée à Nangis par le Département et le Syndicat intercommunal de traitement et de transport de l'eau potable de la région de Nangis. Ce trophée, créé dans le cadre des actions préventives du Plan Départemental de l’Eau 2012-2016, est décerné aux communes ayant totalement arrêté l'utilisation des produits phytosanitaires (herbicides, insecticides et fongicides) depuis au moins deux ans pour l’entretien de leurs espaces publics. Ces communes doivent par ailleurs s’engager à maintenir dans le temps le zéro phytosanitaire. Cette distinction vise également à informer les habitants, les jardiniers amateurs et les acteurs locaux. Les communes lauréates sont : Champagne-sur-Seine, Claye-Souilly, Diant, Favières-en-Brie, Féricy, Fontainebleau, Fontains, Giremoutiers, Guignes, Passy-sur-Seine, Saint-Mammès, Savins et Soignolles-en-Brie.