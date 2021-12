Département : trois projets soutenus par le FS2i

Le budget 2 020 du FS2i, le fonds interdépartemental d'Île-de-France, a voté récemment son budget 2 020. C'est autour de Stéphane Troussel, président du collectif et du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, que le collectif s'est réuni en conseil d'administration. « Ce fonds d'investissement poursuit sa mission de redistribution des richesses entre les Départements d'Île-de-France, au titre de la solidarité territoriale et afin de favoriser un développement durable et équilibré de la région francilienne dans son ensemble », expliquent les collectivités. En Seine-et-Marne, le fonds viendra au soutien de trois projets : la construction du troisième collège de Villeparisis, le financement de la liaison routière de Meaux-Roissy, et la création du Tzen 2 (liaison Lieusaint-Melun). « Certains investissements, de par leur implantation géographique ou leur portée économique, dépassent le cadre d'un seul département », plaidaient les élus lors du lancement du fonds. La Seine-et-Marne contribue au FS2i à hauteur de 13,2 millions d'euros, soit 9 % du total.

« Le vote du budget 2 020 est une concrétisation majeure pour la démarche inédite du FS2i lancée à l'automne 2018, mais dont la mise en application avait jusqu'alors été bloquée par l'Etat, bien que celui-ci n'y mette pas un centime », précise le collectif. « Cela avait été perçu par les Départements comme une volonté de freiner une initiative de solidarité territoriale ramenant l'Etat à son incapacité à l'assurer lui-même bien qu'il s'agisse de sa compétence ».