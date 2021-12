Département : trois FAC pour le nord Seine-et-Marne

Créés en complément des Contrats intercommunaux de développement (CID) et des Fonds d'équipement rural (FER), les FAC viennent compléter le dispositif de soutien technique et financier du Département. Ces contrats permettent de soutenir les projets des communes de plus de 2 000 habitants. D'une durée de trois ans, ils sont conclus entre la commune et le Département. Le taux de la subvention peut atteindre jusqu'à 40 % d'un projet d'investissement, le montant de l'enveloppe globale étant attribué en fonction du nombre d'habitants.

Lors de cette séance, les élus ont adopté trois nouveaux FAC pour Meaux, Mareuil-lès-Meaux et Saint-Pierre-lès-Nemours.

Meaux a obtenu une subvention départementale de 1,1 million d'euros pour l'extension de l'école maternelle Pinteville, dont le coût total est estimé à plus de trois millions d'euros d'euros. Mareuil-les-Meaux a obtenu quelque 300 000 euros pour la construction d'un nouvel équipement sportif comprenant un gymnase, une grande salle polyvalente et une salle d'activités, dont le coût total est estimé à 4,7 millions d'euros.

Pour Saint-Pierre-lès-Nemours, la subvention départementale atteint 600 000 euros pour trois actions :

- la rénovation du centre socio-culturel dont le coût est estimé à 163 845 euros (subvention départementale de 65 538 euros) ;

- la rénovation et l'accessibilité des bâtiments publics pour un coût total de 3 400 euros (subvention départementale de 1 360 euros) ;

- l'aménagement de la voirie dont le coût total est estimé à 600 000 euros.