Département : Redécoupage cantonal

Ce redécoupage, applicable à partir du prochain renouvellement de l'assemblée départementale de mars 2015, répond à deux objectifs : corriger les inégalités démographiques entre cantons et favoriser la parité homme-femme au sein des assemblées départementales. Le nouveau mode de scrutin binominal permettra en effet l’élection de binômes composés de candidats des deux sexes. En Seine-et-Marne, l'assemblée ne compte actuellement que 9 femmes. La future assemblée sera donc composée de 23 hommes et de 23 femmes. Voici les 23 nouveaux cantons : Champs-sur-Marne, Chelles, Claye-Souilly, Combs-la-Ville, Coulommiers, La Ferté-sous-Jouarre, Fontainebleau, Fontenay-Trésigny, Lagny-sur-Marne, Meaux, Melun, Mitry-Mory, Montereau-Fault-Yonne, Nangis, Nemours, Ozoir-la-Ferrière, Pontault-Combault, Provins, Saint-Fargeau-Ponthierry, Savigny-le-Temple, Serris, Torcy et Villeparisis.