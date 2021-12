Département : Rando des 3 Châteaux

L’idée de cette manifestation est de valoriser le patrimoine seine-et-marnais tout en favorisant le développement de la pratique des sports nature, avec une optique éco-responsable. Deux boucles à vélo de 25 et 35 km partent de Blandy-lesTours (9h-12h). Cinq parcours à pied partent de différents points : le « sportif » de 43 km (départ à 7h du château de Fontainebleau) ; le « confirmé » de 25 km (départ à 9h de la Base de loisirs de Bois-le-Roi) ; le « tous publics » de 14 km (départ à 11h du Parc Faucigny-Lucinge à Melun) ; le « famille » de 9 km (départ à 13h du château de Blandy-lesTours) et le parcours de marche nordique « expert » (réservé aux marcheurs confirmés) de 18,5 km (départ à 10h du château de Blandy-les-Tours). Cette édition 2014 comporte des nouveautés, avec le parcours famille et le fait que les arrivées des circuits pédestres s’effectueront au château de Vaux-le-Vicomte, en l’honneur du 400e anniversaire de la naissance d’André Le Nôtre, le célèbre architecte paysagiste, qui a notamment créé le jardin du château. A l’arrivée au château de Vaux-le-Vicomte, des navettes ramèneront les randonneurs vers les lieux de départ (le tarif est de 2,5 euros par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans). Au départ du château de Blandy-les-Tours, les participants seront accueillis en musique par la compagnie franco-chilienne Assahira et la fanfare du Bénin, ainsi que par des jeux avec la compagnie l’Épate en l’Air (qui crée des spectacles de cirque actuel). Renseignements et inscriptions conseillées au 08 10 81 18 77.