Département : Promotion du fromage de Brie

Il est organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne, Seine-et-Marne Tourisme en partenariat avec l’UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie), Les Logis de France, les Offices de Tourisme de Seine-et-Marne et le Centre régional de valorisation et d’innovation agricole alimentaires (Cervia). Cette manifestation mettra à l’honneur toutes les variétés des fromages de la Brie (Bries de Coulommiers, Meaux, Melun, Montereau, Nangis et Provins). Les chefs seine-et-marnais vont rivaliser de créativité en proposant des compositions culinaires telles que millefeuille aux légumes d'automne & au Brie de Provins, émincé de mignon de porc sauce au Brie de Montereau & poivre vert, crumble de Brie de Nangis, charlottes garnies au Brie de Meaux, nougat de Brie de Melun & ses fruits secs, etc. À cette occasion, les restaurants participants à l'opération proposent de savourer ces fromages à travers différentes variantes : assiettes de dégustation, snack, plat unique ou en formule. Renseignements au 01 60 39 60 39 ou www.jaime-lebrie.com .