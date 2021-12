Département : Pas assez de voies pour vélos

Des associations comme Vélosud77 ou Marne-et-Gondoire à vélo déplorent cet état de fait et pointent également le nombre insuffisant de parkings pour vélos. Le Conseil général de Seine-et-Marne a adopté en mai 2008 un schéma départemental des itinéraires cyclables pour tenter de rattraper le retard pris dans ce domaine. Le Sdic propose aux aménageurs (les maires) des informations techniques et financières pour développer, sur leurs territoires, de nouveaux itinéraires pour les vélos. Le Conseil général, qui finance 50 %% des aménagements cyclables, intègre progressivement des aménagements spécifiques dans les 4 000 kilomètres de routes départementales dont il a la charge. Deux tronçons de pistes cyclables viennent récemment d’être inaugurés, l’un dans le Val d’Europe, l’autre entre La Rochette et Dammarie-les-Lys.