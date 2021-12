Département : Opération de collecte des DDS

Afin de sensibiliser le grand public à la nécessité de se préoccuper des DDS, potentiellement dangereux pour la santé et l’environnement, EcoDDS (éco-organisme dédié aux DDS des ménages et agréé par les pouvoirs publics) organise, en partenariat avec Leroy Merlin et le Sietrem (syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets ménagers), une importante opération de communication et de collecte auprès des particuliers. Deux journées de sensibilisation sur les DDS et leurs risques pour la santé et l’environnement seront organisées au sein des magasins Leroy Merlin de Lognes et Collégien les samedis 14 et 28 juin prochains. Il s’agit avant tout d’accompagner le consommateur dans son geste de tri et de l’inciter à apporter ses déchets issus principalement de produits chimiques dans son magasin Leroy Merlin pour qu’ils soient collectés et traités.

Depuis le 2 janvier 2014, EcoDDS prend directement en charge la fin de vie de certains produits d’entretien, de bricolage et de jardinage. Parmi eux, les produits de bricolage et de décoration, les produits spéciaux d’entretien de la maison, les produits du jardinage, les produits d’entretien de la piscine et les produits de chauffage, cheminée et barbecue. Un an à peine après son agrément, EcoDDS prend déjà en charge la collecte et le traitement des DDS des ménages de plus de 30 millions d’habitants et couvre les 22 régions métropolitaines. L’initiative, menée conjointement avec Leroy Merlin et le Sietrem, est un projet pilote qui sera dupliqué sur l’ensemble du territoire s’il se révèle efficace.