Département : Meilleurs ouvriers de France

Il vise à promouvoir auprès des plus jeunes l’excellence des filières de l’apprentissage. La promotion 2013 du concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » comporte 320 lauréats sélectionnés sur l’ensemble du territoire par des jurys régionaux pilotés par les Meilleurs Ouvriers de France et associant les enseignants. Environ 90 métiers sont représentés : bâtiment et travaux publics, habitation, vêtements, coiffure et esthétique, bijouterie, communication, art des jardins et des fleurs, automobile, industrie et structures métalliques…

Six jeunes Seine-et-Marnais ont été primés en 2013 : Mlle Lea Caminade (coiffure), Mlle Jennifer Detilleux (vente-action marchande), Mlle Typhaine Marzin-Barre (vente-action marchande), M. Florian Desbois (charpente-bois), Mlle Sara Félix (cuisine froide) et Mlle Alexiane De Cock (staffeur ornemaniste). Ces apprentis ont été formés dans les établissements suivants : CFA Chambre des métiers et de l’artisanat de Seine-et-Marne (antenne de Saint-Germain-Laval), Formation compagnonnique des métiers du bâtiment (centre de Saint-Thibault-des-Vignes), CFA UTEC (Emerainville) et Lycée polyvalent du Gué à Tresmes (Congis-sur-Thérouanne). Les lauréats ont reçu leur prix le 5 mars dernier au Sénat.