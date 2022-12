Département : les dernières mesures pour 2022

Sport : élargissement de l’accompagnement aux sportifs de haut niveau. 39 athlètes supplémentaires bénéficient d’un soutien rétroactif de 58 000 euros (44 000 euros pour 32 sportifs et 14 000 euros pour sept sportifs en 1re année de pôle espoir). Coline Devillard (Meaux) s’est vue attribuer une prime de 1 000 euros pour sa médaille de bronze (saut à cheval) obtenue aux derniers championnats du monde de gymnastique artistique. Intégrée au dispositif “Team 77“ (catégorie bronze), elle recevra également un soutien de 4 000 euros.

Secours : le Département va s’appuyer sur l’association Graines de France, afin de sensibiliser les collégiens au métier de sapeur-pompier. En 2023, cinq journées de sensibilisation seront organisées à Champs-sur-Marne, Chelles, Meaux, Montereau et Provins et réuniront des pompiers et 80 collégiens.

Formation : dans le cadre de sa politique en faveur de la formation professionnelle, le Département va accorder une subvention de 24 800 euros à l’Institut catholique des arts et métiers (ICAM) de Lieusaint pour l’ouverture, à la rentrée 2023, d’une deuxième section de son école de production (filière électricité).

Logement : financeur principal du Fonds de solidarité logement (FSL) avec une aide de deux millions d’euros en 2021, le Département a acté de nouvelles mesures en faveur des ménages et des associations : revalorisation de 133 euros du montant des mesures d’accompagnement social des sous-locataires dans le cadre de l’Aide à la médiation locative (AML), financement de la prime “Ségur“ pour les travailleurs sociaux, augmentation de 50 euros du montant des aides et élargissement dérogatoire du plafond des ressources du fonds “Energie“.

Emploi : plus de 15 millions d’euros pour le Fonds social européen plus (FSE+) pour la période 2022-2027 : 13, 9 millions d’euros en faveur de l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale des personnes les plus éloignées de l’emploi et 1, 3 millions d’euros pour le renforcement de l’employabilité des moins de 30 ans via la réussite éducative.

Budget : en attendant l’adoption du budget primitif 2023, la collectivité a ouvert par anticipation des crédits pour honorer les paiements en faveur de ses partenaires et fournisseurs (212 millions d’euros de crédits d’investissement, 74, 9 millions d’euros de crédits de paiement et 11 millions d’euros de crédit de fonctionnement).