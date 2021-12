Département : le budget 2016 est voté

Pourtant, les élus n’ont pas manqué de se plaindre du contexte actuel de baisse des dotations de l’Etat. Ils crient à l’asphyxie. « Le budget ne s’inscrit pas dans la continuité des précédents qui conduisaient inexorablement le Département au naufrage financier. » Au total, la DGF (dotation globale de fonctionnement) a baissé de 50%% entre 2013 et 2017.

Cependant, le poste numéro un du budget est alloué à la solidarité (RSA, enfance et famille, handicap, personnes âgées, habitat aidé). Au total, 655 millions d’euros y sont consacrés. Viennent ensuite le budget à l’aménagement et développement du territoire avec 303 millions d’euros (SDIS 112m€, transports 64 m€, route 66 m€, développement du territoire 40 m€) et le développement socio-éducatif, culturel et sportif avec 176 m€ (travaux et fonctionnement des collèges, plan numérique collège). Le reste du budget est alloué au remboursement de la dette et aux moyens généraux.