Département : Economies d'énergie

Regroupant 216 communes, il est spécialisé dans les travaux d’électrification. Cette année, il a procédé au remplacement de 1 700 candélabres publics, mettant en place un éclairage durable moins énergivore dans 170 communes du département. Il propose aux localités adhérentes de moins de 10 000 habitants de les aider gratuitement à réduire leur consommation énergétique, qui représente de 10 à 20 %% des charges d’une commune. Le Siesm a commencé l’établissement d’une carte de géolocalisation des points lumineux et de leur consommation énergétique, pour une meilleure maîtrise des consommations. Il est financé par la taxe sur la consommation finale d’électricité reversée par les communes selon leur nombre d’habitants, et subventionné par Erdf. Ce syndicat est en train de fusionner avec quatre autres syndicats. A partir du 1er janvier 2014, ils formeront le Sdesm, qui regroupera plus de 85 %% des communes du département.