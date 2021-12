Département : Des actions pour le développement et l'attractivité

La première session du Conseil stratégique pour la croissance et le développement du Département s'est déroulée dernièrement, avec notamment la présentation du deuxième tome du Libre blanc. Consacré à « l'économie, l'emploi et la formation », ce dernier propose « 77 actions dont 12 peuvent être mises en œuvre rapidement ».

Réunissant différents acteurs compétents en matière d'économie, d'emploi et de formation, le Conseil stratégique pour la croissance et le développement de la Seine-et-Marne se positionne comme « l'espace de concertation et de co-construction qui va éclairer les décisions du Département en matière de développement ». La première session plénière de ce conseil marque « le lancement d'une véritable stratégie départementale ». Le Livre blanc et son premier cahier thématique consacré à l'emploi, l'économie et la formation, constitue « la feuille de route de cette stratégie de développement exogène et endogène de la Seine-et-Marne ».

Seine-et-Marne Attractivité constitue aujourd'hui le “bras armé” du Conseil stratégique. L'agence devra mettre en œuvre les objectifs opérationnels inscrits dans le Livre blanc. Parmi les actions préconisées, on trouve notamment l'animation des bassins d'emploi, le renforcement de la formation, l'accompagnement de l'économie verte et de la transition énergétique et l'émergence de nouveaux pôles. touristiques.