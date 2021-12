Département : Confirmation du AA- de S&P

« La gouvernance et la gestion financières de notre département ont un impact « positif »sur sa qualité de crédit, grâce notamment à une stratégie financière claire visant à préserver les équilibres budgétaires, un pilotage budgétaire de qualité, une gestion de la dette et de la trésorerie prudente et à un contrôle étroit des organismes qu’il contrôle, subventionne ou dont il garantit la dette », a précisé l’agence. Concrètement, cette note garantit aux banques ou aux investisseurs la bonne capacité du département à rembourser ses emprunts, ce qui lui permet de bénéficier de conditions de crédits à faible taux. Depuis plus de dix ans, le département de Seine-et-Marne se voit attribuer la notation double A, qui traduit une qualité de gestion en matière de dette et de trésorerie, reconnues par les agences internationales de notation.