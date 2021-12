Département : Bornes pour véhicules électriques

En effet, l’autonomie des batteries ne dépasse pas 180 km. Actuellement, quatre bornes ont été installées à Meaux et deux à Mareuil-les-Meaux, sur des parkings de magasins Leclerc. D’autres centres commerciaux vont suivre. Le Siesm va contacter toutes les communes seine-et-marnaises pour leur proposer l’implantation de ces bornes. Le coût d’installation avoisine 10 000 €, mais le Siesm et l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) apportent leur contribution et il ne reste que 4 000 € à la charge des villes et 1 000 € à celle des villages. Les conducteurs utiliseront une carte magnétique pour accéder au rechargement, qui sera gratuit pendant les deux premières années. Le Siesm prévoit l’installation de 150 à 200 bornes d’ici deux ans.