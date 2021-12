Département : Atlas de la biodiversité

Il y a six ans, le Département de Seine-et-Marne s’engageait dans la réalisation d’un programme visant à parfaire la connaissance de son patrimoine naturel, en élaborant un atlas de la biodiversité. Ce projet, mené en partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle, le Conservatoire botanique national du Bassin parisien et onze associations naturalistes, a abouti à la constitution d’une base de données riche de plusieurs centaines de milliers d’observations et à une analyse scientifique fine de la biodiversité. Cette connaissance est valorisée sous la forme d’une collection de quatre volumes : l’Atlas des milieux naturels et les continuités écologiques (2013) fait suite à l’Atlas de la flore sauvage de Seine-et-Marne (2010) et à la Faune sauvage de Seine-et-Marne (2012). Le 4e tome, relatif aux relations entre l’Homme, la société et la biodiversité devrait paraitre d’ici 2014. Ce tome 3, se veut être un outil d’interprétation (à l’échelle 1/10 000e) et de compréhension de la nature et des paysages résultant de l’interaction entre les facteurs naturels et l’usage de l’Homme de ce territoire. Ce travail est aussi une source d’aide à la décision pour les grands choix d’aménagement du territoire que le Département a à faire. Grâce à ce programme, le département de Seine-et-Marne est le seul grand département de France à disposer d’une cartographie aussi précise de l’ensemble de la végétation qui constitue son paysage naturel.