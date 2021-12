Département : Aide au très haut débit internet

En Seine-et-Marne, grâce à cet engagement, près de 150 000 foyers et 10 000 bâtiments prioritaires ou maisons isolées bénéficieront d'un accès au très haut débit dans les cinq ans à venir, principalement grâce au déploiement de la fibre optique. Depuis 2006, le Département de Seine-et-Marne a réalisé un réseau de plus de 1 300 km de fibre optique, raccordé 589 sites publics (hôpitaux, collèges, lycées, universités, mairies, médiathèques…), 207 zones d’activités et plus de 200 sites d’opérateurs de télécommunications en fibre optique. Depuis le 1er janvier 2013, le Département a transféré sa compétence « Aménagement Numérique » au syndicat mixte « Seine-et-Marne Numérique », qui regroupe déjà 22 intercommunalités adhérentes. Après Chevry-Cossigny, Cesson, Vert-Saint-Denis et Bailly-Romainvilliers ont été choisies comme villes pilotes pour le déploiement de la fibre optique. Le Conseil général de Seine-et-Marne, maitre d’œuvre du projet, a assuré les négociations, les arbitrages financiers et validé l’ensemble des phases de travaux. Lancée en 2011, l’expérimentation menée à Chevry-Cossigny a remporté un franc succès : sur les 1 535 foyers, entreprises et administrations de la commune, plus de 1 000 demandes de raccordement ont été enregistrées en moins d’une année, dont 560 en deux jours seulement ! Enfin, parce que le déploiement du très haut débit passe aussi par la formation d’une main d’œuvre qualifiée, le Conseil général a fortement contribué à l’implantation d’un projet de campus numérique à Montereau.