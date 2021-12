demandeurs d'emploi postulez sur Roissy Dev emploi

Conçu pour rapprocher l'emploi local, cette plateforme est réservée aux habitants de Roissy-Pays de France. Elle recense depuis septembre toutes les offres d'emploi, de stage ou de formation diffusées sur les 42 communes de la communauté d'agglomération. Elle sont directement collectées auprès des sites émetteurs et réactualisées quotidiennement. Après s'être connecté sur le site emploi.roissy-développement.com, il suffit de choisir le type d'offre recherchée (emploi, stage formation/alternance) et de saisir depuis l'outil de recherche le métier voulu. Il est possible de créer une alerte, basée sur les critères de recherches intégrés. La plateforme donne également la possibilité d'accéder aux actualités locales en matière de recrutement, de formation et d'emploi. Quelque 1 700 offres d'emploi sont à pourvoir actuellement.