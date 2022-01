Delphine de Vigan en dédicaces à Coulommiers

L’auteure rencontrera les spectateurs à l’occasion d’un bord plateau et dédicacera ses livres. “Jours sans faim“ est le premier roman de Delphine de Vigan. C’est un témoignage puissant et en grande partie autobiographique que Violaine Brébion et Xavier Clion ont porté au théâtre. Presque seule-en-scène, une femme raconte ce moment-clé de son adolescence où il a fallu choisir entre vivre ou mourir. Avec distance et humour, elle revient pour nous sur son passé. Elle fait revivre les personnages et les événements importants de cette période charnière et fondatrice.

“Jour sans faim“, jeudi 27 janvier (20h30) : théâtre municipal de Coulommiers. Tarifs : 12 et 8 euros. Réservation : 01 64 03 88 09.