Deliveroo débarque à Melun

Ce nouveau lancement répond à l'objectif d'expansion du livreur de repas, qui désire maintenir sa dynamique dans les petites et moyennes villes et renforcer la proximité avec ses clients.

Les restaurants déjà partenaires : Au Kebab Time, Best of Bangkok, Chicken City Plus, Chicken Time's, Dina Pizza, El Mamounia Food Burger, Food Time 77, FoodH, FoodWay, Gousty food & coffee, Istanbul, l'Orientale Express, La Maison du Wrap, La Paillote, La Poutre, M & A, Mac d'Lys, Mangia Che E Buono, Momiji, Monsieur CRP, Mount Everest Restaurant Népalais, O Family H, O'Jap, Paradise Restaurant, Pizz'Up, Pizza Di Napoli, Pizza H, Pizza Hut, Planet Pizza, Restaurant Akoya, Sept 7, Speed Food, Supra, Sweet Burger Melun.