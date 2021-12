Dékanté : une communication éthique au service du changement

« Nous nous sommes rendu compte que les petites communes n'avaient pas forcément les ressources financières ou le temps de se consacrer à la valorisation de leurs actions », explique d'emblée Jérémy Boucain, qui a fondé l'agence de conseil en communication Dékanté avec Johan Boucain il y a un an. Elle a vocation à s'adresser aux petites communes, petites associations et petites entreprises. « L'idée, c'est de proposer des services accessibles, de s'adapter aux moyens »,

poursuit le fondateur, qui propose une offre pour les communes plafonnée à un euro par habitant. « Il existe un seuil, autour de 10 000 habitants, à partir duquel les communes vont recourir à des agences ou des chargés de communication. Or, en France, 70 %

des communes ont moins de 2 000 habitants. Il y a donc une série de territoires qui n'ont pas les moyens d'assurer leur communication », explique Jérémy Boucain.

La jeune entreprise offre, outre du conseil en stratégie de communication, des prestations de graphisme et de production de contenu (discours, communiqués de presse, trame d'article, storytelling…). « Au-delà de la promotion des actions, il s'agit aussi de faire de l'information aux citoyens, une action primordiale dans une démocratie ».

En effet, Dékanté n'a pas pour seule ambition de combler les besoins des petites structures. « Nous nous attachons à travailler avec des clients dont nous estimons qu'ils sont des acteurs du changement », tient à souligner Jérémy Boucain, qui ajoute qu'il peut s'agir « d'acteurs créant du lien social, protégeant l'environnement, ou renouvelant les formes d'engagement citoyen et de démocratie ».