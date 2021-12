Déjeuner-débat du PSBC, jeudi 14 novembre

Pilote de chasse, pilote d'essai et pilote professionnel, Michel Tognini a obtenu en France son brevet technique d'État-major ainsi que le diplôme de cosmonaute délivré par l'Union soviétique. Depuis 2005, il est chef du Centre européen des astronautes à Cologne. Avec ses deux missions spatiales, il a passé près de 18 jours et 18 heures dans l'espace et est le 3e spationaute après Jean-Loup Chrétien et Patrick Baudry.

