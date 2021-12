Déjà 650 personnes inscrites pour la Souille Briarde

Le 1er octobre à Coulommiers, il va y avoir du sport ! Dans la joie et la bonne humeur, près d'un millier de participants se lanceront à l'assaut des 25 obstacles disséminés sur les 9 km de ce parcours ponctué par des passages réguliers dans l'eau et la boue.

Montée de pneus, pont de singes, cubes flottants, ramping filets, labyrinthe de paille… Il y en aura pour tous les goûts. « Nous nous sommes inspirés de ce qui peut se faire ailleurs pour préparer les obstacles, que nous installons depuis le mois de juin. Il y aura quatre traversées du Grand Morin », signale le capitaine Frédéric Thirot, chef du Centre d'incendie et de secours de Coulommiers.

Les coureurs pourront pleinement profiter des 9 km de la course organisée au sein du cadre naturel offert par le parc des Capucins, avec quelques obstacles sur le site de la future caserne de Coulommiers. « Il ne s'agit pas d'une compétition, c'est un parcours libre », souligne Frédéric Thirot, qui rappelle que les obstacles trop difficiles à franchir pourront être évités, l'important restant de finir la course. Les valeurs portées par les pompiers, telles que la persévérance, l'entraide ou le dépassement de soi seront donc de mise, le tout dans une ambiance festive. Tous les participants se verront remettre un pack composé d'un sac à l'effigie de la souille briarde et de goodies offerts par les partenaires.

Entraînements gratuits les dimanches 17 et 24 septembre

Près de 50 personnes prendront le départ tous les quarts d'heure, à partir de 10 h et jusqu'à 14 h 45. Un parcours adapté aux plus jeunes (5-10 ans) sera également géré au niveau du village de la course par les Jeunes sapeurs pompiers (JSP) de Coulommiers. Les bénéfices (participation libre) seront reversés aux JSP. De même, 50 % des ressources du parcours adulte, ouvert aux plus de 16 ans, profiteront à l'Œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers de France.

« L'ensemble de la chaîne musculaire sera sollicité durant l'épreuve, tant les membres inférieurs que les membres supérieurs, ou encore les abdos », indique Frédéric Thirot. Aussi, une préparation physique gratuite sera organisée au KMS Fitness de Mouroux par Frédéric de Figueiredo, les dimanches 17 et 24 septembre. L'occasion de « se mettre dans l'ambiance de la course » et de tester ses capacités par anticipation.

Outre les pompiers, 50 bénévoles seront présents pour tenir la buvette, assurer les ravitaillements et encadrer la course. Toute la ville de Coulommiers sera mobilisée pour l'événement, avec la participation d'équipes constituées par des entreprises locales, mais aussi celle de Franck Riester, député, qui sera sur la première ligne de départ en compagnie du conseil municipal.