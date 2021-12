Déficit des transports publics : l'État sera aux côtés de l'Île-de-France

« L'Etat sera aux côtés (..) de la Région Île-de-France, comme il l'est au côté des autres régions », a déclaré M. Djebbari, interrogé sur un trou financier chiffré à 2,6 milliards d'euros par la présidente de la région, Valérie Pécresse. « Nous allons confronter les chiffres et c'est un peu moins que ça", a toutefois estimé le secrétaire d'Etat. "Les transports continueront à rouler en Île-de-France et je ne doute pas que nous trouverons une solution intelligente avec Mme Pécresse", a-t-il martelé.

Valérie Pécresse tire le signal d'alarme depuis plusieurs jours sur les pertes de recettes "abyssales" subies par les transports publics dans sa région "à cause du Covid, du confinement, de la distanciation physique, de la crise économique".

M. Djebbari a par ailleurs confirmé que les futures lignes 16 et 17, dans le cadre des projets ferroviaires du Grand Paris Express, ne pourraient pas être achevées avant les Jeux olympiques de 2024 dans la capitale française. « Le calendrier était déjà tendu. Le Covid décale encore un petit peu le calendrier (...). Je vous confirme que l'accès (aux sites des Jeux olympiques) ne sera possible qu'avec la ligne 14 dont l'extension est actuellement en cours », a déclaré le secrétaire d'État.