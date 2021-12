Depuis le 1er décembre, la ville d'Avon lance un nouveau défi à sa population ! Après le « Défi famille à énergie positive » de l'année dernière, il s'agit cette année du « Défi famille presque zéro déchet ».

L'objectif sera de faire maigrir sa poubelle d'un tiers en 6 mois pour en réduire son impact environnemental.

Le principe est d'engager une véritable dynamique sur le territoire grâce à l'implication de familles volontaires et faciliter le partage des bonnes pratiques lors d'ateliers festifs et conviviaux pour diffuser certains éco-gestes et des alternatives zéro déchet, zéro gaspillage (achat en vrac, compostage, fabrication maison de produits ménagers, préparation des restes de repas…).

Pour participer envoyer vos coordonnées à environnement@avon77.com