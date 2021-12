Rendez-vous> Défi 77 environnement : objectif 1000 km de routes propres

Ils étaient 750 en 2016 pour la première édition du Défi 77 environnement et espèrent mobiliser davantage cette année. Leur butin s'élevait déjà à plus de 3 000 sacs-poubelles de 130 litres de déchets ramassés sur les bords de routes seine-et-marnaises, sur près de 1 000 km d'accotement.

L'association rappelle ainsi qu'en moyenne, 1 km d'accotement nettoyé équivaut à 15 kg de déchets collectés. Ce n'est donc pas une mince affaire.

Les 300 membres des Lions Clubs de Seine-et-Marne ont ainsi pour objectif de faire encore mieux que l'an dernier en ramassant plus de 15 000 kg de déchets.

Pour les y aider, rien de plus simple. Il suffit de s'inscrire sur le site et de renseigner son nom et sa commune afin de se voir attribuer un créneau horaire et un lieu de rendez-vous.