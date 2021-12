Montereau: un nouvel espace dédié aux “riders“

Accessible par le parc via le tunnel qui mène à la rive gauche de l'Yonne, plus précisément sous le pont Georges Pompidou, ce nouveau circuit de 1 500 m², composé de bosses et de virages relevés, va faire le bonheur de tous les amateurs de trottinettes, skates, VTT, BMX et de rollers. Il est à la fois ludique, sportif, convivial et sécurisé. Le coût de cette réalisation s'élève à 320 000 euros. La Région Île-de-France en a financé la moitié.

Dans le même temps, un espace de "Street workout" a été installé pour les sportifs qui désirent s'entretenir à toute heure de la journée. Il est doté d'équipements adaptés à tous les niveaux de pratique.