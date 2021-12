Décryptage de la loi de Finances 2018

Entre prélèvement à la source, Flat-tax, CSG, taxe d'habitation, IFI, CICE… la loi de Finances 2018 est « à la fois dense, compliquée, riche et intéressante ». Des experts de la Chambre des notaires de France et du Conseil supérieur des experts-comptables décryptent cette nouvelle loi de Finances et éclairent l'actualité fiscale pilotée par le Gouvernement.

© wikimedia commons - Bercy a su anticiper les comportements possibles d'optimisation fiscale.