Découvrir la Seine-et-Marne à pied

Des milliers de parcours de randonnées sillonnent la Seine-et-Marne. En forêt, à travers champs ou dans les parcs des châteaux, il existe des itinéraires pour tous les goûts.

Les cartes de nombreux circuits sont accessibles gratuitement sur les sites internet de l'Office national des forêts, de la Fédération française de randonnée (FFR), du Comité départemental de la randonnée pédestre de Seine-et-Marne, de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais ou encore celui du Département. C'est aussi le cas dans tous les points d'information touristiques tel que le nouveau Centre d'écotourisme de Franchard.

Tous ces sites ont la volonté de faire connaître des itinéraires méconnus du grand public et d'offrir un outil clé en main aux touristes et promeneurs pour la pratique de la randonnée sur le département qui regorge de sites naturels aux paysages variés.

Si vous ne souhaitez pas partir à l'aventure seul, pas moins de 81 clubs affiliés à la FFR sont prêts à vous accueillir pour randonner en toute convivialité sur ce territoire. Retrouvez les coordonnées d'un club près de chez vous à l'aide de la carte interactive du site randonnee-77.com.

Toute bonne randonnée se prépare : eau, sac, matériel, protections contre la pluie ou le soleil… Suivez les conseils préconisés par la FFR pour ne rien laisser au hasard. Enfin, n'oubliez pas de respecter la charte du randonneur (voir illustration ci-dessous) et l'environnement qui vous entoure.

Rando 2.0

Il est désormais possible de transformer une simple randonnée en véritable expérience touristique grâce aux applications mobiles téléchargeables gratuitement sur iTunes et Google Play.

L'appli "Balad'Nature"

Développée par Seine-et-Marne Tourisme, cette application propose des itinéraires balisés et des informations sur la faune et la flore, les espaces naturels sensibles mais aussi l'histoire et le patrimoine des lieux que vous traverserez. Elle permet aussi de découvrir les plus beaux itinéraires de l'Est francilien sans passer à côté des meilleurs restaurants, gîtes, hébergements insolites, ou encore des producteurs de terroir finement sélectionnés.

Trois applis forestières

L'Office national des forêts propose trois applications gratuites pour découvrir les multiples facettes de la forêt de façon ludique. Les applis « Forêt de Fontainebleau » et « Balade branchée » vous guideront dans votre visite de la forêt domaniale de Fontainebleau tandis que l'application « Le sentier des peintres », vous fera découvrir la forêt de Barbizon.

Visorando

En téléchargeant Visorando, vous aurez la possibilité de partager vos plus belles promenades en Seine-et-Marne mais aussi de tester celles des autres.