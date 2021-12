Découvrez les dessous de Vaux-le-Vicomte au frais

Ce parcours scénarisé, ludique et interactif s'appuie sur le texte de Jean de la Fontaine « Les amours de Psyché et Cupidon ». Guidés sur « le Styx, la rivière des enfers » et équipés de lampes frontales et de cuissardes, les participants sont amenés à surmonter une série d'épreuves d'agilité et de logique.

Une aventure inédite contée par des comédiens professionnels, dans les magnifiques sous-sols voûtés du château de Vaux-le-Vicomte. Enigmes et fraîcheur sont les ingrédients idoines pour égailler un week-end d'été caniculaire.



Un escape game original

Pour mémoire, l'escape game est un jeu d'évasion grandeur nature. Dans un milieu clos, une équipe de trois à six personnes doit accomplir plusieurs missions en un temps imparti. Des énigmes à résoudre, des indices à trouver, des surprises, bref de quoi se creuser les méninges tout en s'amusant. Cohésion d'équipe et réflexion sont au rendez-vous.

Avec « Le Styx », Vaux-le-Vicomte propose un escape game d'un genre nouveau, mêlant loisir et culture, à la découverte de la rivière souterraine détournée par Le Nôtre en 1654.

En famille, entre amis ou bien même en mode “team building” pour les entreprises, il faudra s'armer de logique, d'un sens de l'observation aiguisé et d'un esprit d'équipe à toute épreuve pour parvenir à s'échapper de la rivière des enfers.